Любимова (Самарина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Самарина) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1874

Отец: Самаринъ Григорий

Мать: Самарина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1898

Сын: Любимовъ Иванъ незак.

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1901

Дочь: Сира

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1903

Сын: Самарина Иванъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
04.01.1907

Муж: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1907

Дочь: Любимова Агриппина

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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