Любимова (Самарина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения23.10.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1874
Отец: Самаринъ Григорий
Мать: Самарина Елена
Рождение ребёнка
02.09.1898
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.1901
Дочь: Сира
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.01.1903
Сын: Самарина Иванъ
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
04.01.1907
Муж: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
17.06.1907
Дочь: Любимова Агриппина
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан