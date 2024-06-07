Болсун Василий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Болсун Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болсун Петр Адамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсун Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Болсун Нататья Васильевна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
07.04.1982

Сын: Болсун Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно

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