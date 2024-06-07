Болсун Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болсун Петр Адамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Болсун Нататья Васильевна
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
07.04.1982
Мать ребёнка: Нина
Смерть
Неизвестно