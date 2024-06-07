Болсун Петр Адамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Болсун Петр Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болсун Адам Евдакимович

Мать: М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсун Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова (Болсун) Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болсун Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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