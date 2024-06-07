Болсун Петр Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болсун Адам Евдакимович
Мать: М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова (Болсун) Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болсун Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно