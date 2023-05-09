Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Александр Никадрович

Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесова Нина Никадровна

Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Валентин Никандрович

Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Николай Никадрович

Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1942

Дочь: Колесова Альбина Никадровна

Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович

Смерть
Неизвестно

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