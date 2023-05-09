Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесов Александр Никадрович
Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесова Нина Никадровна
Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесов Валентин Никандрович
Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесов Николай Никадрович
Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1942
Дочь: Колесова Альбина Никадровна
Отец ребёнка: Колесов Никандр Петрович
Смерть
Неизвестно