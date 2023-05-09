Колесов Никандр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Никандр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Александр Никадрович

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесова Нина Никадровна

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Валентин Никандрович

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Николай Никадрович

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1942

Дочь: Колесова Альбина Никадровна

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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