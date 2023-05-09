Колесов Никандр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесов Александр Никадрович
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесова Нина Никадровна
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесов Валентин Никандрович
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесов Николай Никадрович
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
23.01.1942
Дочь: Колесова Альбина Никадровна
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно