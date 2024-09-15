Гумин Михаил
Место рождения
Дата рождения19.11.1876
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1876
Отец: Гумин Иван
Мать: Mарфа (Мария)
Крещение
21.11.1876
Восприемники: Иван Стефанов и Ксения Никитина(его тетя)
Бракосочетание
22.05.1900
Рождение ребёнка
22.10.1907
Сын: Гумин Анатолий
Мать ребёнка: Гумина (Егорова) Екатерина
Рождение ребёнка
29.10.1909
Дочь: Гумина (Гумина) Юлия
Мать ребёнка: Гумина (Егорова) Екатерина
Смерть
Около 1917
Причина смерти: На войне