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Гумин Михаил

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Место рождения

Кулущи, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1876

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1876

Отец: Гумин Иван

Мать: Mарфа (Мария)

Кулущи, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
21.11.1876
Берсут, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Иван Стефанов и Ксения Никитина(его тетя)
Бракосочетание
22.05.1900

Жена: Гумина (Егорова) Екатерина

Берсут, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Гумин Анатолий

Мать ребёнка: Гумина (Егорова) Екатерина

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: Гумина (Гумина) Юлия

Мать ребёнка: Гумина (Егорова) Екатерина

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1917
Причина смерти: На войне

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