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Слободской Серафим Алексеевич

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Место рождения

Черенцовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

11.09.1912

Дата смерти

05.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Черенцовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Черткова Татьяна Серафимовна

Мать ребёнка: Слободская Елена Алексеевна

Бракосочетание
1949

Жена: Слободская Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободской Алексей Серафимович

Мать ребёнка: Слободская Елена Алексеевна

Смерть
05.11.1971
г. Нануэт, Рокленд, Нью-Йорк, США
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