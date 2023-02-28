Слободской Серафим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1912
Дата смерти05.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Черткова Татьяна Серафимовна
Мать ребёнка: Слободская Елена Алексеевна
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободской Алексей Серафимович
Мать ребёнка: Слободская Елена Алексеевна
Смерть
05.11.1971
г. Нануэт, Рокленд, Нью-Йорк, США