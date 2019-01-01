- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело по ликвидации имения бывших владельцев братьев Журавлевых в д. Чернецовка Чернецовскойй волости Пензенского уезда. 1921 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р52 Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Чернцовка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4273.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Панчулидзевой А. М. в с. Чернцовка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
20Чернцовка, с. вл.при р. Пензе.4324118325352Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Завод винокуренный, при нем мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
65. Чернцовка, село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 159, жителей 824, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Чернцовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47981Черенцовкасело53°09'44°24'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655427141с Черенцовкасело