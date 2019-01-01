село Черенцовка, село Черенцовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Черенцовка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ликвидации имения бывших владельцев братьев Журавлевых в д. Чернецовка Чернецовскойй волости Пензенского уезда. 1921 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р52 Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Чернцовка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4273.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Панчулидзевой А. М. в с. Чернцовка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
20Чернцовка, с. вл.при р. Пензе.4324118325352Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Завод винокуренный, при нем мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чернцовская волость
65. Чернцовка, село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 159, жителей 824, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чернцовская волость
село Чернцовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
47981Черенцовкасело53°09'44°24'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Ермоловский сельсовет
56655427141с Черенцовкасело
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