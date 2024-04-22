Алтухова (Федоринова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухова (Федоринова) Анна Филипповна

Алтухова (Федоринова) Анна Филипповна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Алтухов Иван Родионович

Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Алтухов Денис Родионович

Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Алтухов Пантелей Родионович

Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Алтухова Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Алтухов Матвей Родионович

Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алтухов Никита Родионович

Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Родион Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1836
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №6, метрическая книга за 1836 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close