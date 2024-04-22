Алтухова (Федоринова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Алтухов Пантелей Родионович
Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Алтухова Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Алтухов Матвей Родионович
Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алтухов Никита Родионович
Отец ребёнка: Алтухов Родион Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836
Смерть: запись о смерти №6, метрическая книга за 1836 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния