Пичужкин Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти20.11.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Пичужкина Матрена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пичужкина Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Пичужкина Олимпиада Елистратовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пичужкина Феоктиста Андреевна
Мать ребёнка: Пичужкина Олимпиада Елистратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1865