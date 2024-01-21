Пичужкин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичужкин Андрей Викторович

Пичужкин Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

20.11.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пичужкин Виктор Капитонович

Мать: Пичужкина Олимпиада Андреевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пичужкин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Пичужкина Матрена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пичужкина Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Пичужкина Олимпиада Елистратовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пичужкина Феоктиста Андреевна

Мать ребёнка: Пичужкина Олимпиада Елистратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Олимпиада Елистратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Матрена Леонтьевна

Смерть
20.11.1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close