Лобарева Аграфена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобарева Аграфена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобарев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Лобарев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобарев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лобарев Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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