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Полякова Матрена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

23.04.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Полякова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.05.1831 ст.

Сын: Поляков Моисей Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.09.1832 ст.

Дочь: Полякова Федора Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Полякова Варвара Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Полякова Авдотья Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Полякова Евдокия Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Поляков Зиновий Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Полякова Агриппина Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Панкрат Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
23.04.1858 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от простудной горячки, погребена 25 апреля
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