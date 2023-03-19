Полякова Матрена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти23.04.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Полякова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.05.1831 ст.
Сын: Поляков Моисей Панкратович
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1832 ст.
Дочь: Полякова Федора Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Полякова Варвара Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Полякова Авдотья Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Полякова Евдокия Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Поляков Зиновий Панкратович
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Полякова Агриппина Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1858 ст.
от простудной горячки, погребена 25 апреля