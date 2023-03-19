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Поляков Зиновий Панкратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Поляков Панкрат Дмитриевич

Мать: Полякова Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
28.06.1857 ст.

Сын: Поляков Кир Зиновьевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Киприяновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.07.1859 ст.

Дочь: Полякова Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Киприяновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.10.1860 ст.

Сын: Поляков Уар Зиновьевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Киприяновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Киприяновна

Смерть
Неизвестно
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