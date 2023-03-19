Поляков Зиновий Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
28.06.1857 ст.
Мать ребёнка: Полякова Анна Киприяновна
Рождение ребёнка
30.07.1859 ст.
Дочь: Полякова Евдокия Зиновьевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Киприяновна
Рождение ребёнка
12.10.1860 ст.
Мать ребёнка: Полякова Анна Киприяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно