Мощевитина (Зайцова) Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мощевитина (Зайцова) Ирина Никифоровна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Зайцов Никифор Тимофеевич

Мать: Зайцова Акилина Максимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.07.1836

Муж: Мощевитин Авраам Иоакимович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Роман Мощевитин и брат его Косма Мощевитин
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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