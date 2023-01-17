Мощевитин Авраам Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мощевитин Авраам Иоакимович

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Место рождения

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.07.1836

Жена: Мощевитина Ирина Никифоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Роман Мощевитин и брат его Косма Мощевитин
Место жительства
Неизвестно
Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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