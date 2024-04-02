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Ирина Васильева

Место рождения

Юркино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

24.01.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1800 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

1848 г.р.
1850 г.р.
1852 г.р.
1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Стефанида Пименова

Юркино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
29.06.1847 ст.

Муж: Семёнов Влас Тихонов

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/3ce79c41-62ec-488c-bc6f-c4022d4aec69/1040?center=1317+3444
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскева Власова

Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Власова

Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Власова

Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Власова

Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов

Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
24.01.1863 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/64854668-9163-4394-8038-d789c7922620/115?center=1909+2637
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