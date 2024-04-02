Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти24.01.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Стефанида Пименова
Бракосочетание
29.06.1847 ст.
Муж: Семёнов Влас Тихонов
https://yandex.ru/archive/catalog/3ce79c41-62ec-488c-bc6f-c4022d4aec69/1040?center=1317+3444
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Власова
Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Власова
Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Власова
Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Власова
Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов
Рождение ребёнка
1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Влас Тихонов
Смерть
24.01.1863 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/64854668-9163-4394-8038-d789c7922620/115?center=1909+2637