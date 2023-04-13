Зиньковская Ирина Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1912
Сын: Зиньковский Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Зиньковский Андрей Максимович
Рождение ребёнка
19.05.1914
Дочь: Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Зиньковский Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно