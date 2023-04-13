Зиньковская Ирина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиньковская Ирина Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1912

Сын: Зиньковский Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Зиньковский Андрей Максимович

Рождение ребёнка
19.05.1914

Дочь: Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Зиньковский Андрей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиньковский Андрей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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