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Зиньковский Андрей Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1879

Отец: Зиньковский Максим Николаевич

Мать: Зиньковская Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
03.06.1912

Сын: Зиньковский Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Зиньковская Ирина Евсеевна

Рождение ребёнка
19.05.1914

Дочь: Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Зиньковская Ирина Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиньковская Ирина Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно