Зиньковский Андрей Максимович
Место рождения
Дата рождения24.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1879
Рождение ребёнка
03.06.1912
Сын: Зиньковский Леонид Андреевич
Мать ребёнка: Зиньковская Ирина Евсеевна
Рождение ребёнка
19.05.1914
Дочь: Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Зиньковская Ирина Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно