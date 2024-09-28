Савушкина Матрона Васильевна 09.11.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСавушкина Матрона Васильевна

Савушкина Матрона Васильевна

Место рождения

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.11.1883 ст.

Дата смерти

31.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1883 ст.

Отец: Савушкин Василий Михайлович

Мать: Шилина Екатерина Харитоновна

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: Степан Харитонов и Елена Григорьева
Бракосочетание
09.09.1901 ст.

Муж: Колотилин Иван Степанович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.11.1903

Дочь: Колотилина Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Колотилин Петр Иванович

Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Сын: Колотилин Иван Иванович

Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Колотилин Александр Иванович

Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Колотилин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Колотилина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
31.03.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.