Савушкина Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1883 ст.
Дата смерти31.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1883 ст.
Восприемники: Степан Харитонов и Елена Григорьева
Бракосочетание
09.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1903
Дочь: Колотилина Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.12.1906
Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович
Рождение ребёнка
12.06.1909
Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Колотилин Александр Иванович
Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Колотилин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Колотилина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колотилин Иван Степанович
Смерть
31.03.1952