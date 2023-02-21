Буханцова (Нитченко) Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1894
Рождение ребёнка
18.09.1895
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
23.06.1897
Дочь: Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
26.03.1899
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
02.08.1901
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
28.06.1904
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Смерть
Неизвестно