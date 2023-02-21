Буханцова (Нитченко) Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуханцова (Нитченко) Александра Васильева

Буханцова (Нитченко) Александра Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.06.1894

Муж: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1895

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1897

Дочь: Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1899

Сын: Буханцев Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Буханцов Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Буханцов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close