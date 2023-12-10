Нечитайло Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечитайло Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечитайло Филлип Фёдорович

Мать: Нечитайло Клавдия

Рождение ребёнка
28.03.?

Сын: Нечитайло Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Слесаренко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечитайло Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Слесаренко Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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