Нечитайло Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечитайло Филлип Фёдорович
Мать: Нечитайло Клавдия
Рождение ребёнка
28.03.?
Сын: Нечитайло Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Слесаренко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечитайло Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Слесаренко Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно