Слесаренко (Махоткина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.?
Сын: Нечитайло Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Нечитайло Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечитайло Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Нечитайло Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слесаренко Ирина
Смерть
Неизвестно