Слесаренко (Махоткина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесаренко (Махоткина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махоткин Иван Иванович

Мать: Махоткина Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
28.03.?

Сын: Нечитайло Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Нечитайло Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечитайло Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Нечитайло Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слесаренко Ирина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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