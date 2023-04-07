Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Васильевна

Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Иван Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Семенович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья Давыдовна

Отец ребёнка: Давыд Семенович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Семенович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Елизавета Давыдовна

Отец ребёнка: Давыд Семенович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Давыд Семенович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Екатерина Давыдовна

Отец ребёнка: Давыд Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыд Семенович

Смерть
Неизвестно
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