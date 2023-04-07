Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иван Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Семенович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья Давыдовна
Отец ребёнка: Давыд Семенович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Семенович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Елизавета Давыдовна
Отец ребёнка: Давыд Семенович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Давыд Семенович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Екатерина Давыдовна
Отец ребёнка: Давыд Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыд Семенович
Смерть
Неизвестно