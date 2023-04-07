Давыд Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иван Давыдович
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья Давыдовна
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван Давыдович
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Елизавета Давыдовна
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Екатерина Давыдовна
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Васильевна
Смерть
Неизвестно