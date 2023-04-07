Давыд Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыд Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Иван Давыдович

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья Давыдовна

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван Давыдович

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Елизавета Давыдовна

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Екатерина Давыдовна

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Васильевна

Смерть
Неизвестно
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