Рявкин Даниил Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1871
Дочь: Елизавета Данилова
Мать ребёнка: Рявкина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
24.02.1875
Мать ребёнка: Рявкина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рявкина Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно