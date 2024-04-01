Рявкина (Малышева?) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1871
Дочь: Елизавета Данилова
Отец ребёнка: Рявкин Даниил Филипов
Рождение ребёнка
24.02.1875
Отец ребёнка: Рявкин Даниил Филипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рявкин Даниил Филипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно