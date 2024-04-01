Рявкина (Малышева?) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРявкина (Малышева?) Анастасия Иванова

Рявкина (Малышева?) Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1871

Дочь: Елизавета Данилова

Отец ребёнка: Рявкин Даниил Филипов

Рождение ребёнка
24.02.1875

Сын: Рявкин Прокопий Данилов

Отец ребёнка: Рявкин Даниил Филипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рявкин Василий Данилов

Отец ребёнка: Рявкин Даниил Филипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рявкин Даниил Филипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close