Белаш (Журавлёва) Полина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаш (Журавлёва) Полина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлёв Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белаш Анна Васильевна

Отец ребёнка: Белаш Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белаш Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Белаш Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белаш Нина Васильевна

Отец ребёнка: Белаш Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белаш Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Белаш Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белаш Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Белаш Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белаш Николай Васильевич

Отец ребёнка: Белаш Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белаш Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Белаш Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белаш Василий

Смерть
Неизвестно

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