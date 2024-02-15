Белаш (Журавлёва) Полина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлёв Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белаш Анна Васильевна
Отец ребёнка: Белаш Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белаш Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Белаш Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белаш Нина Васильевна
Отец ребёнка: Белаш Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белаш Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Белаш Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белаш Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белаш Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белаш Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белаш Василий
Смерть
Неизвестно