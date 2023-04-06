Кикалов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикалов Владимир
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикалов Гаврил
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикалов Василий
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикалов Николай
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикалов Григорий
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кикалов Александр
Мать ребёнка: Устинья
Смерть
Неизвестно