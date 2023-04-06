Кикалов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикалов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1915

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикалов Владимир

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикалов Гаврил

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикалов Василий

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикалов Николай

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикалов Григорий

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кикалов Александр

Мать ребёнка: Устинья

Смерть
Неизвестно
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