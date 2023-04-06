(Кикалова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кикалова) Вера

(Кикалова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915

Отец: Кикалов Пётр

Мать: Устинья

Рождение ребёнка
07.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рейко Павел

Рождение ребёнка
28.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рейко Павел

Рождение ребёнка
18.03.1949

Дочь: Александровская Людмила

Отец ребёнка: Крохмаль Филипп

Ryssland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохмаль Филипп

Смерть
Неизвестно