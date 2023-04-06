(Кикалова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915
Отец: Кикалов Пётр
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
07.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рейко Павел
Рождение ребёнка
28.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рейко Павел
Рождение ребёнка
18.03.1949
Дочь: Александровская Людмила
Отец ребёнка: Крохмаль Филипп
Ryssland
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рейко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крохмаль Филипп
Смерть
Неизвестно