Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович
Место рождения
Дата рождения01.09.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Дмитриева (Антонова) Татьяна Иосифовна-Осиповна
Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна
Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Петр Иосифович-Осипович
Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна
Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Матвей Иосифович
Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна
Дочь: Дмитриева (Антонова) Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна
Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна
Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Феодор Иосифович-Осипович
Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна
Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна