Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.09.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1856 ст.

Отец: Михайлов-Самойлов (Васильев) Антон Дмитриевич

Мать: Андреева Вера Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1877

Жена: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1879 ст.

Дочь: Дмитриева (Антонова) Татьяна Иосифовна-Осиповна

Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1880 ст.

Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Петр Иосифович-Осипович

Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1881 ст.

Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Матвей Иосифович

Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.

Дочь: Дмитриева (Антонова) Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1884 ст.

Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1887 ст.

Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Феодор Иосифович-Осипович

Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.

Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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