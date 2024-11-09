Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.09.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1829 г.р.

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1859 ст.

Отец: Филиппов-Маслов Спиридон Петрович

Мать: Стефанова Татьяна Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1877

Муж: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1879 ст.

Дочь: Дмитриева (Антонова) Татьяна Иосифовна-Осиповна

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1880 ст.

Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Петр Иосифович-Осипович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1881 ст.

Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.

Дочь: Дмитриева (Антонова) Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1884 ст.

Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1887 ст.

Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Феодор Иосифович-Осипович

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.

Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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