Филиппова-Маслова (Петрова) Софья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения17.09.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Дмитриева (Антонова) Татьяна Иосифовна-Осиповна
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович
Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Петр Иосифович-Осипович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович
Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Матвей Иосифович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович
Дочь: Дмитриева (Антонова) Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович
Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович
Сын: Дмитриев-Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Антонов) Феодор Иосифович-Осипович
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович
Дочь: Дмитриева-Васина (Антонова) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Васильев-Михайлов-Самойлов-Васин (Дмитриев) Иосиф Антонович