Фомин Никита Григорьев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
30.01.1902
Жена: Фомина Любовь Андреева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Фомина Любовь Андреева
(Калужская обл.), РСФСР, Тульская обл. Бабынинский р-н д.Осиповка
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Фомина Любовь Андреева
Рождение ребёнка
13.02.1915
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Фомина Любовь Андреева
Рождение ребёнка
14.08.1916
Сын: Фомин Сергей Никитин
Мать ребёнка: Фомина Любовь Андреева
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Фомина Любовь Андреева
Тульская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с, д. Осиповка
Смерть
Неизвестно