Фомина (Харитонова) Любовь Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Харитонова) Любовь Андреева

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Харитонов Андрей

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.01.1902

Муж: Фомин Никита Григорьев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Фомин Алексей Никитович

Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев

(Калужская обл.), РСФСР, Тульская обл. Бабынинский р-н д.Осиповка
Рождение ребёнка
05.10.1913

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.02.1915

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1916

Сын: Фомин Сергей Никитин

Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фомин Андрей Никитович

Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев

Тульская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с, д. Осиповка
Смерть
Неизвестно
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