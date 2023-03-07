Фомина (Харитонова) Любовь Андреева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Харитонов Андрей
Мать: ?
Бракосочетание
30.01.1902
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев
(Калужская обл.), РСФСР, Тульская обл. Бабынинский р-н д.Осиповка
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев
Рождение ребёнка
13.02.1915
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев
Рождение ребёнка
14.08.1916
Сын: Фомин Сергей Никитин
Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Фомин Никита Григорьев
Тульская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с, д. Осиповка
Смерть
Неизвестно