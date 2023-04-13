Дахновская Харитина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДахновская Харитина Кондратьевна

Дахновская Харитина Кондратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Дахновский Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Дахновский Яков Макарович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Дахновский Яков Макарович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Дахновский Яков Макарович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Дахновский Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: Дахновский Яков Макарович

Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Дахновский Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Дахновский Яков Макарович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Юлиана Яковлевна

Отец ребёнка: Дахновский Яков Макарович

Рождение ребёнка
02.03.1891

Дочь: Изотова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Дахновский Яков Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дахновский Яков Макарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close