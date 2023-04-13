Дахновский Яков Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дахновский Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Дахновский Кондрат Яковлевич
Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
05.11.1883
Сын: Дахновский Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Юлиана Яковлевна
Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
02.03.1891
Дочь: Изотова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1894