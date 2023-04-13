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Дахновский Яков Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Дахновский Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Дахновский Кондрат Яковлевич

Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Дахновский Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Юлиана Яковлевна

Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
02.03.1891

Дочь: Изотова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Дахновская Харитина Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дахновская Харитина Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1894