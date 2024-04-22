Гәүһәр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гәүһәр

Место рождения

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1804 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1835

Отец: Масягутов Мустафа

Мать: Шәмсекамәр

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
21.03.1858

Муж: Габделсаттар

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1862

Дочь: Бибинагимә

Отец ребёнка: Габделсаттар

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Гильман

Отец ребёнка: Габделсаттар

Рождение ребёнка
23.04.1866

Дочь: Салима Габделсаттаровна

Отец ребёнка: Габделсаттар

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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