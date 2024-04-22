Гәүһәр
Место рождения
Дата рождения18.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1835
Отец: Масягутов Мустафа
Мать: Шәмсекамәр
Никах
21.03.1858
Муж: Габделсаттар
Рождение ребёнка
25.02.1862
Дочь: Бибинагимә
Отец ребёнка: Габделсаттар
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Гильман
Отец ребёнка: Габделсаттар
Рождение ребёнка
23.04.1866
Дочь: Салима Габделсаттаровна
Отец ребёнка: Габделсаттар
Смерть
Неизвестно