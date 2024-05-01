Габделсаттар
Место рождения
Дата рождения02.01.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1837
Отец: Габделгафур
Мать: Хасимова Җәмилә
Никах
21.03.1858
Жена: Гәүһәр
Рождение ребёнка
25.02.1862
Дочь: Бибинагимә
Мать ребёнка: Гәүһәр
Рождение ребёнка
25.02.1862
Дочь: Бибинагимә
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1866
Дочь: Салима Габделсаттаровна
Мать ребёнка: Гәүһәр
Смерть
Неизвестно