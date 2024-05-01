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Габделсаттар

Место рождения

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1837

Отец: Габделгафур

Мать: Хасимова Җәмилә

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
21.03.1858

Жена: Гәүһәр

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1862

Дочь: Бибинагимә

Мать ребёнка: Гәүһәр

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1862

Дочь: Бибинагимә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Гильман

Мать ребёнка: Гәүһәр

Рождение ребёнка
23.04.1866

Дочь: Салима Габделсаттаровна

Мать ребёнка: Гәүһәр

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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