Гильман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1864

Отец: Габделсаттар

Мать: Гәүһәр

Смерть
Неизвестно
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