Alkhasyants Varsenik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alkhasyants Varsenik

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Liliia

Отец ребёнка: Alkhasyants Levon

Ashgabat, Turkmenistan
Рождение ребёнка
09.08.1931

Сын: Alkhasyants Eduard

Отец ребёнка: Alkhasyants Levon

Рождение ребёнка
10.07.1933

Дочь: Rositta

Отец ребёнка: Alkhasyants Levon

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Alkhasyants Levon

Смерть
1936
Ашхабад
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