Alkhasyants Varsenik
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Liliia
Отец ребёнка: Alkhasyants Levon
Ashgabat, Turkmenistan
Рождение ребёнка
09.08.1931
Сын: Alkhasyants Eduard
Отец ребёнка: Alkhasyants Levon
Рождение ребёнка
10.07.1933
Дочь: Rositta
Отец ребёнка: Alkhasyants Levon
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Alkhasyants Levon
Смерть
1936
Ашхабад