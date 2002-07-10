(Alkhasyants) Rositta
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1933
Дата смерти10.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933
Отец: Алхасьянц Левон Давидович
Мать: Alkhasyants Varsenik
Рождение ребёнка
13.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акопян Вачик
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акопян Вачик
Ереван, Армения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акопян Вачик
Смерть
10.07.2002