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(Alkhasyants) Rositta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1933

Дата смерти

10.07.2002

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933

Отец: Алхасьянц Левон Давидович

Мать: Alkhasyants Varsenik

Рождение ребёнка
13.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акопян Вачик

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акопян Вачик

Ереван, Армения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акопян Вачик

Смерть
10.07.2002
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