Alkhasyants Eduard
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1931
Дата смерти10.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931
Отец: Alkhasyants Levon
Мать: Alkhasyants Varsenik
Рождение ребёнка
10.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2000