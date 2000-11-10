Alkhasyants Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alkhasyants Eduard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1931

Дата смерти

10.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931

Отец: Alkhasyants Levon

Мать: Alkhasyants Varsenik

Рождение ребёнка
10.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2000
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