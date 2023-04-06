Михайлова (Черкашина) Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Черкашина) Марфа Афанасьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Черкашин Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Михайлов Виктор Аристархович

Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: Анна Викторовна

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Аристархович

Рождение ребёнка
27.05.1885

Дочь: Феодосия Викторовна

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Аристархович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Михайлов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Аристархович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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