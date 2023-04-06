Михайлова (Черкашина) Марфа Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Черкашин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881
Рождение ребёнка
29.01.1884
Дочь: Анна Викторовна
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Аристархович
Рождение ребёнка
27.05.1885
Дочь: Феодосия Викторовна
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Аристархович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Михайлов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Аристархович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно