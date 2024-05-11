Юдалевич (Флеер) Анна (Хая) Федоровна (Фишелевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
В записи о браке указан возраст невесты - 36 лет. Отсюда вычислен год рождения.
Место жительства
Неизвестно
США
Бракосочетание
23.06.1894 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно