Юдалевич (Флеер) Анна (Хая) Федоровна (Фишелевна) Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮдалевич (Флеер) Анна (Хая) Федоровна (Фишелевна)

Юдалевич (Флеер) Анна (Хая) Федоровна (Фишелевна)

avatar

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Флеер Федор (Фишель) Лейбович

Мать: Флеер (Ицыксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)

Томск, город Томск, Томская область
В записи о браке указан возраст невесты - 36 лет. Отсюда вычислен год рождения.
Место жительства
Неизвестно
США
Бракосочетание
23.06.1894 ст.

Муж: Юдалевич Моисей Абрамович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.