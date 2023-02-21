Горбачёв Потап Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 20.02.1849 и 20.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 20.02.1849 и 20.02.1850
Отец: Горбачёв Кондратий Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1869
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Оба первым браком. Священник - Александр Дорошин. Дьячки Пётр Дьяконов и Константин Дорошин.
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Горбачёв Георгий Потапович
Мать ребёнка: Горбачёва Христинья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно