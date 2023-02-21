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Горбачёв Потап Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 20.02.1849 и 20.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1852 и 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 20.02.1849 и 20.02.1850

Отец: Горбачёв Кондратий Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1869

Жена: Горбачёва Христинья Ивановна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Оба первым браком. Священник - Александр Дорошин. Дьячки Пётр Дьяконов и Константин Дорошин.
Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Горбачёв Георгий Потапович

Мать ребёнка: Горбачёва Христинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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