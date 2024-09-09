Тимоничев Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимоничев Павел Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимоничев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тимоничева (Ахапкина) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1959
Сын: Тимоничев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тимоничева (Ахапкина) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно