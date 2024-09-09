Тимоничев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимоничев Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимоничев Павел Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимоничев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тимоничева (Ахапкина) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1959

Сын: Тимоничев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тимоничева (Ахапкина) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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