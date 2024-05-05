Дерибизова (Китаева) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
17.02.1880
Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
муж потомственный почетный гражданин Тамбовской Губернии Усманского уезда https://yandex.ru/archive/catalog/35602c98-0334-4516-9666-bdfeadace77f/66 по невесте: Борис Николаевич и Федор Николаевич Кит... Показать все
Смерть
Неизвестно