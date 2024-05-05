Дерибизова (Китаева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерибизова (Китаева) Ольга Николаевна

Дерибизова (Китаева) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Китаев Николай Федорович

Мать: Китаева Александра Ефимовна

Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Дерибизов Александр Григорьевич

Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
муж потомственный почетный гражданин Тамбовской Губернии Усманского уезда https://yandex.ru/archive/catalog/35602c98-0334-4516-9666-bdfeadace77f/66 по невесте: Борис Николаевич и Федор Николаевич Кит... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.