Дерибизов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибизов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1880

Жена: Дерибизова (Китаева) Ольга Николаевна

Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
муж потомственный почетный гражданин Тамбовской Губернии Усманского уезда https://yandex.ru/archive/catalog/35602c98-0334-4516-9666-bdfeadace77f/66 по невесте: Борис Николаевич и Федор Николаевич Кит... Показать все
Смерть
Неизвестно

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