Большакова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Большаков Иван Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно