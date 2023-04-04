Большакова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Большаков Иван Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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