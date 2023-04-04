Большаков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1913
Дата смерти22.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913
Рождение ребёнка
05.01.1935
Дочь: Мерзлякова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Нина Мироновна
Рождение ребёнка
07.10.1938
Сын: Большаков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Большакова Нина Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1974
с.Кутерем