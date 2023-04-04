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Большаков Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1913

Дата смерти

22.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913

Отец: Большаков Александр Васильевич

Мать: Большакова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1935

Дочь: Мерзлякова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Нина Мироновна

Рождение ребёнка
07.10.1938

Сын: Большаков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Большакова Нина Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Нина Мироновна

Смерть
22.05.1974
с.Кутерем