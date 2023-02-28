Куранова (Тювелева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Тювелева) Анна Васильевна

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Место рождения

Сурадеево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Сурадеево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.11.1907 ст.

Муж: Куранов Николай Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Николай Андреевич Куранов - 24 лет Невеста: крестьянка Нижегородской губернии, Княжинского уезда, Больше-Якменской волости, села Суродеево Анна Васильевна Тювелева -16 лет, девица Поруч... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.

Дочь: Куранова Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Куранов Николай Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Петр Андреевич Куранов и мещанка Ксения Андреевна Крюкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 33 номер 75
Рождение ребёнка
28.11.1910 ст.

Сын: Куранов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Куранов Николай Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иосиф Степанович Куранов и мещанка Клавдия Васильевна Молькова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 104 номер 210
Смерть
Неизвестно
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