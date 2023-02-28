Куранова (Тювелева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1907 ст.
Жених: казак Николай Андреевич Куранов - 24 лет Невеста: крестьянка Нижегородской губернии, Княжинского уезда, Больше-Якменской волости, села Суродеево Анна Васильевна Тювелева -16 лет, девица Поруч... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.
Дочь: Куранова Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Куранов Николай Андреевич
Восприемники: казаки Петр Андреевич Куранов и мещанка Ксения Андреевна Крюкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 33 номер 75
Рождение ребёнка
28.11.1910 ст.
Сын: Куранов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Куранов Николай Андреевич
Восприемники: казак Иосиф Степанович Куранов и мещанка Клавдия Васильевна Молькова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 104 номер 210
Смерть
Неизвестно